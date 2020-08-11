В Оку выпустили больше 10 тысяч мальков стерляди

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В реку Оку выпущено более 10 тысяч мальков стерляди в счёт компенсации за работы на двух объектах капитального строительства на дорогах регионального и межмуниципального значения Владимирской области. Речь идёт о капитальном ремонте дорог Перново – Головино – Мячиково – Ваулово в Петушинском районе и Балакирево – Рюминское в Александровском районе с заменой железобетонных труб.

- Ежегодно для зарыбления водоёмов Владимирской области используются мальки стерляди. И это неспроста: молодые особи хорошо приспосабливаются к естественным условиям и быстро растут, – рассказал главный инженер ГБУ «Владупрадор» Валерий Фирсин. – В этом году специалисты Московско-Окского территориального управления в качестве места зарыбления выбрали реку Оку в Муроме. К месту выпуска молодь стерляди доставили в специальных контейнерах с кислородными рамками, а в реку рыбу запустили при помощи пускового рукава. Мальки были предоставлены Мулинским рыбоводным хозяйством. Это предприятие одно из немногих, кто специализируется на разведении стерляди, предлагая при этом оптимальную цену. К примеру, один малёк стерляди стоил 30 рублей.

С 2013 года зарыбление рек и водоёмов стало по-настоящему доброй традицией. В прошлом году в естественную водную среду во Владимирской области было выпущено более 30 тысяч штук молоди стерляди.