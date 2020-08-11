Гороховчанин соврал о грабеже, чтобы вернуть деньги за неполученный заказ

Двадцатидевятилетний житель Гороховецкого района обратился в полицию, заявив, что его ограбили. По словам местного жителя, когда он ехал на мопеде, неизвестные сорвали с его руки спортивную сумку, в которой находились телефон, ноутбук и банковская карта. По словам владельца, с карты пропали деньги. Однако, как сообщили в УМВД России по Владимирской области, время списания средств не совпадало с временем предполагаемого преступления. Гороховчанин признался, что придумал о преступлении, потому что сделал заказ в интернете, перевел деньги неизвестным, а товара не получил. Чтобы оперативно вернуть кровные деньги, он решил придумать историю о грабеже и обратиться в полицию. Теперь его ждет суд.