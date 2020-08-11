Департамент экономического развития Владимирской области возглавил Александр Ярошевский

Во Владимирской области продолжается реформа органов исполнительной власти регионального уровня.

В связи с этим произошла смена руководства в департаменте экономического развития Владимирской области, новым директором которого стал Александр Ярошевский. Его назначение обусловлено планами упразднения комитета по промышленной политике, науке и импортозамещению с передачей полномочий и функций в отдельное от областной администрации отраслевое ведомство.

Прежний руководитель департамента экономического развития Денис Давыдов уволен по соглашению сторон служебного контракта.