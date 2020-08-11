За сутки во Владимирской области от коронавируса умерли 3 человека, выздоровели 9 пациентов

Во Владимирской области, по данным оперативного штаба на 11 августа, с начала эпидемии от коронавируса умерло 168 человек, из них трое - за последние сутки. Вылечилось от коронавирусной инфекции 5228 человек, за последние сутки зафиксировано 9 новых случаев выздоровления. Всего сейчас в активной фазе заболевания находится 607 человек, это примерно 10 процентов всех заразившихся с начала эпидемии.

Общее количество заражений на 100 тысяч человек составляет 423 случая, смертность - 12,2 на 100 тысяч населения. По данным оперативного штаба, на 11 августа в лабораториях проведено 170862 исследования на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 112307 исследований).

За последние сутки в больницы обратилось 115 пациентов с симптомами ОРВИ (среднетяжёлые и тяжёлые формы) и 18 человек с признаками внебольничной пневмонии. На стационарном лечении находились 55 пациентов с ОРВИ и 403 – с пневмонией.