Владимирцы смогут увидеть костюмы, в которых выступали музыканты ансамбля "Русь" и "Владимирские рожечники"

фото с сайта ВСМЗ

С 12 августа в "Палатах" будет работать выставка художника декоративного искусства, члена Союза художников России, Татьяны Гребневой.

В 1999 году переплетения судьбы привели Татьяну Гребневу в ансамбль «Русь». В творческом союзе с руководителями коллектива были созданы уникальные сценические декорации, костюмы и бутафория для оформления сцены. Они и сейчас задействованы в спектаклях и гастролируют с ансамблем по всему миру.

На выставке будет представлено более 70 работ разных творческих периодов автора. Важную часть экспозиции составят гобелены из фондов музея и коллекции мастера. Таже можно будет познакомиться с эскизами сценических проектов и авторскими костюмами, выполненными для ансамблей «Русь», «Росинка», «Сузорье», «Владимирские рожечники».

Татьяна Гребнева пробует себя и в качестве дизайнера интерьеров, плодотворно сотрудничая с рестораном «Русская деревня». Во Дворце творчества юных она стала автором музейной экспозиции, посвященной народному быту старого провинциального Владимира.

В последние несколько лет Татьяна Гребнева много времени отдает работе с кожей, мехом, искусно соединяя их с сотканными вручную полотнами, сублимационной печатью.