Во Владимирской области на бесплатные лекарства для сердечников выделено более 144 миллионов рублей

С 2020 года пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, инсульт и операции на сердце, смогут в течение года получать бесплатные лекарства в амбулаторных условиях. На эти цели из федерального бюджета выделено 144,2 млн рублей.

– Сейчас во Владимирской области зарегистрировано 1215 пациентов, перенесших инфаркт миокарда, инсульт и операции на сердце, которые нуждаются в льготном лекарственном обеспечении. На сегодняшний день 416 пациентам уже выписано 905 льготных рецептов на 830 тысяч рублей, – подчеркнула Ирина Калашникова, начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности департамента здравоохранения.

Если раньше пациенты после инсультов и операций на сердце обеспечивались бесплатными лекарствами только в период нахождения в стационаре, то теперь они получают препараты и при амбулаторном лечении. Что касается пациентов, перенесших инфаркт миокарда, они имели право на бесплатные лекарства в течение полугода. Сейчас этот срок увеличен до года.

В 2020 году расходы региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» составят 348,5 млн рублей. Основные средства – 204,3 млн рублей – будут направлены на ремонт и оснащение регионального сосудистого центра Областной клинической больницы.