Санатории Владимирской области вошли в топ самых доступных в ЦФО

Санатории Владимиркой области вошли в топ самых доступных в Центральной России. Соответствующий рейтинг составил портал бронирования Санатории-России.рф.

Отпуск в лечебно-оздоровительных учреждениях нашего региона обойдется в среднем 1,9 тысяч рублей в сутки с человека. В цену входят проживание, питание и лечение. Такой ценник за отдых стал одним из самых бюджетных в ЦФО и России, в целом.

Дешевле аналогичные услуги предоставляют только в Курской области. Там цена за полноценный отдых в санатории начинается от 1850 рублей в сутки.

Дороже всего отпуск в санатории обойдется в Москве и Московской области (свыше 3 тысяч рублей).