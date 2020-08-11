Владимирцев приглашают на дни открытых дверей в "Патриарший сад"

Станция юннатов "Патриарший сад" приглашает ребят и их родителей на Дни открытых дверей, которые продлятся до 11 сентября.

У вас будет возможность задать вопросы об интересующихся кружках, студиях, объединениях, расписании и ходе занятий. Вы сможете пообщаться с педагогами, прикоснуться к миру творчества и науки.

В эти дни все желающие смогут записаться в объединения естественно-научного, краеведческого, художественного направления.

На выбор более 30 образовательных программ: занятия по ландшафтному дизайну, цветоводству, зоологии, биологии, экологии, сити-фермерству, изобразительному и прикладному искусству, английскому языку, математике и многим другим. Действуют экостудия, школа лидера, а также объединения для дошколят.

На сегодняшний день обучение на Станции проходят более 1500 ребят. Пространством для сотворчества детей и взрослых являются учебный корпус с уютными мастерскими и научными лабораториями, сад с богатейшей коллекцией растений, живой уголок и оранжерея.

Владимирцев будут ждать в учебном корпусе (ул. Козлов вал д.4а) в будние дни с 10 до 15 часов. По вопросам обращаться к заместителю директора Наталье Валентиновне. Телефон 777865, 778401. Электронная почта vgsyn@edu.vladimir-city.ru