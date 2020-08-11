Москвич в Александрове из ревности расправился с юношей

Двадцатитрехлетний житель Москвы ночью 9 августа в Александрове поругался со своим знакомым – семнадцатилетним местным жителем. Конфликт, вспыхнувший из-за ревности к девушке, которую знали оба парня, перешел в избиение. И москвич множество раз ударил свою жертву по голове. От полученных травм молодой александровец скончался на месте происшествия. Столичный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, задержан, решается вопрос о его заключении под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть несовершеннолетнего потерпевшего. Вину он признал и раскаялся.