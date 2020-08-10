В Клязьминско-Лухском заказнике составлено 9 протоколов за въезд в него на автомобилях

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В минувшие выходные, 8 и 9 августа, сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) вместе с владимирской природоохранной прокуратурой провели рейд по территории Клязьминско--Лухского заказника. Это охраняемая территория регионального значения, там действуют ограничения на посещение, лов рыбы, сбор грибов и ягод и некоторые другие. Однако жители Владимирской области, любители первозданной природы, регулярно эти запреты нарушают.

Во время рейда было составлено 9 протоколов об административных правонарушениях за нарушение режима функциональных зон заказника. В основном нарушителями оказались автомобилисты, которые въехали на территорию заказника без согласования и ставили свои машины и палатки вне специально выделенных для этого мест.

Браконьеры не попались, а вот на озере Великое были сняты запрещенные орудия лова – сети. Общая длина незаконно установленных сетей - 147 метров. Когда орудия лова вытащили из воды, в них было полно рыбы, но караси, щуки и лещт оказались целы и невредимы, поэтому их выпутали из сетей и выпустили обратно в озеро.

В полицию Вязниковского района направлено сообщение о браконьерском орудии лова для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст.256 УК РФ.