10 реанимобилей получили станции и отделения скорой медицинской помощи Владимирской области

Фото предоставлено АВО.

Из десяти реанимобилей семь – на базе шасси "Форд Транзит", остальные три – марки "ГАЗ". Все они оснащены дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции лёгких, электрокардиографами, наркозными аппаратами и другим необходимым оборудованием для проведения сердечно-лёгочной реанимации. В каждом реанимобиле установлен бактерицидный облучатель-рециркулятор.

В техническом арсенале каждого реанимобиля – инфузионный шприцевой насос, обеспечивающий точную дозировку введения лекарственного препарата, а также система подачи медицинских газов для оказания помощи как взрослым, так и детям. Сейчас реанимобили оформляют. Ориентировочно они выйдут на маршрут в начале сентября.

В 2020 году это не первое обновление автомобильного парка региональной службы скорой медицинской помощи. В апреле медицинские учреждения получили 15 автомобилей класса «В» за счёт областного бюджета. До конца года ещё два реанимобиля получат Собинская и Петушинская районные больницы и три машины класса "В" – Владимир.