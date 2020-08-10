Вязниковец до смерти забил своего обидчика

Конфликт, закончившийся смертью, в мае разгорелся в гостях, где собрались несколько местных жителей. Житель Вязниковского района, уже успевший выпить, вместе с друзьями вышел в коридор, чтобы поговорить со своим знакомым. Но мирной беседы не получилось. Мужчина ударил вышедшего к нему знакомого кулаком по лицу, который после этого удара не устоял на ногах и упал с лестницы. В порыве злобы обиженный жестоко избил ударившего его приятеля, от побоев тот скончался. Теперь вязниковца, в отношении которого возбуждено уголовное дело, ждет суд, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.