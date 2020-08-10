На гендиректора "Бакулин Моторс Групп", которой принадлежит завод "Волгабас", заведено уголовное дело

Собинская прокуратура проверила завод "Волгабас" на предмет выплаты зарплаты. По всей видимости, сотрудники сами пожаловались в прокуратуру.

В итоге, оказалось, что 313 работников ООО "Бакулин Моторс Групп" не получали деньги в первые за первые два месяца текущего лета. Задолженность по зарплате составила свыше 15 млн рублей. В суд направлено 18 заявлений, связанных с необходимостью выплатить положенное работникам "Волгабаса". Также в отношении генерального директора ООО "Бакулин Моторс Групп" возбуждено дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Частично после этого долги по зарплате были погашены. Однако не полностью. В настоящее время долг составляет около 6,5 млн рублей.