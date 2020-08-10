В Петушинском районе женщина потеряла карту, а нашедшие начали ей расплачиваться в магазинах

В Петушинском районе полицейские завели на двух мужчин (из Покрова и поселка Нагорный) уголовное дело по статье "мошенничество с использованием электронных средств платежа".

Эту парочку искали с апреля, когда в полицию обратилась 69-летняя женщина и сообщила, что у нее кто-то списывает день с карты. Как сообщает пресс-служба областной полиции, карту женщина незадолго до этого потеряла. Затем на сотовый телефон ее дочери (карта была оформлена на нее) стали приходить смс-сообщения о списании денежных средств. Карту заблокировали уже после того, как с нее списано было 11 тысяч рублей.

Полицейские нашли парочку по истории операций по карте, а также с помощью камер видеонаблюдения. Мужчины во всем сознались и сказали, что карту нашли в магазине. Пользуясь тем, что карта имела бесконтактную технологию оплаты, злоумышленники неоднократно использовали ее для совершения покупок в магазинах города. Ущерб женщине они возместили. Дело передано в суд.