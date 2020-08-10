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Во Владимире пропала восьмилетняя девочка

В последний раз ее видели в воскресенье вечером
Вероника ПанинаВероникаПанина
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Во Владимире ищут восьмилетнюю девочку. Ее местонахождение не известно с 9 августа. В комментариях под объявлениями о розыске очевидцы пишут, что ребенка в последний раз видели в воскресенье около 7 часов вечера в Юрьевце: девочка сидела на скамейке, она была одна.

Приметы: рост 146 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.

Одета в темно-синее платье в белый горох и розовые сандалии.

К поискам подключилась полиция и члены поискового отряда "Лиза Алерт". Если у вас есть сведения о девочке, можно сообщить в полицию по тел. 112 или поисковикам по телефону 8-800-700-54-52.

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