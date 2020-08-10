В Судогодском районе в ДТП с участием пяти автомобилей погибли двое

предоставлено УМВД России по Владимирской области.

9 августа около 23.00 на 47 км автодороги "Владимир-Муром-Арзамас" произошло ДТП с погибшими.

По предварительной информации, полученной от пресс-служба областной полиции, 33-летний водитель ВАЗ-21093 ехал в сторону Мурома и в какой-то момент выехал на встречную полосу. В этот момент он столкнулся с автомобилями "Рено Меган", "Фольксваген Пассат", "Ситроен С4" и "Тойота Камри".

В результате ДТП погибли водитель ВАЗ-21093 и его пассажир, личность которого в настоящее время устанавливается. В больницы увезли 37-летнего пассажира "Жигулей" и водителя "Фольксаваген Пассат". На амбулаторное лечение направлены водитель "Тойота Камри" и его пассажир.