Во Владимире во дворе дома вспыхнула отечественная легковушка

фото ГУ МЧС России по Владимирской области

Информация о возгорании отечественной машины, сообщает региональное управление МЧС, на пульт диспетчера оперативного ведомства области поступило в 7.38 9 августа - пожар автомобиля произошел во Владимире по улице Юбилейная во дворе дома №76А.

На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар был ликвидирован на площади 4 квадратных метров. В результате пожара погибших и пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники и 7 сотрудников оперативного ведомства.