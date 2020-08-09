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Во Владимире во дворе дома вспыхнула отечественная легковушка

Площадь пожара составила 4 "квадрата"
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фото ГУ МЧС России по Владимирской области

фото ГУ МЧС России по Владимирской области

Информация о возгорании отечественной машины, сообщает региональное управление МЧС, на пульт диспетчера оперативного ведомства области поступило в 7.38 9 августа - пожар автомобиля произошел во Владимире по улице Юбилейная во дворе дома №76А.

На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар был ликвидирован на площади 4 квадратных метров. В результате пожара погибших и пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники и 7 сотрудников оперативного ведомства.

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