Катание на лошадях в Меленках закончилось больницей и судом

Пятидесятисемилетний москвич приобрел дом в деревне Старинки Меленковского района дом, где в подсобном хозяйстве завел лошадей. Чтобы заработать, он начал катать на лошадях всех желающих .беря плату – 600 рублей в час. В конце июня прошлого года гостья из Санкт-Петербурга поехала кататься на коне по кличке Забар. Но жеребец во время катания внезапно понесся быстрее, на команды не реагировал и двадцатичетырехлетняя девушка, не удержавшись в седле, упала. Она получила сложный перелом ноги, долго лечилась. Но эта трагедия не остановила предпринимателя и он продолжал устраивать катания. В середине октября прошлого года правоохранители зафиксировали очередной факт предоставления услуг, не отвечающим требованиям безопасности. За это суд оштрафовал москвича на пятнадцать тысяч рублей.