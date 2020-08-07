В Юрьев-Польском оштрафовали руководителя предприятия за то, что земли сельхозназначения заросли кустами

Прокуратура Юрьев-Польского района сообщает, что они оштрафовали генерального директора ООО «Шипилово» за то, что принадлежащие фирме земельные участки сельскохозяйственного назначения заросли сорной травой, а также деревьями и кустами.

В общем, земли сельхозназначения не использовались по прямому назначению. Кроме того, земли никто не защищал от ветровой и водной эрозии, что приводило к ухудшению состояния почв. В итоге, на директора завели административное дело, наложили штраф в размере 50 тысяч рублей, а также потребовали навести порядок.

По сообщению прокуратуры нарушения еще не устранены, и они следят за исполнением производства.