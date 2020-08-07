Владимирских школьников приглашают на бесплатные экскурсии по области

Город Владимир присоединится к Всероссийской военно-патриотической программе"Дороги Победы", в рамках которой организуются интересные бесплатные экскурсии для школьников.

Проект стартовал в 2014 году, его цель - воспитание патриотических чувств у современных школьников, пробуждение у них интереса к изучению культурно-исторического наследия нашей страны.

Изначально экскурсии предназначались для школьников столицы, затем география проекта расширилась - сейчас участниками программы стали 23 региона, в том числе и Владимирская область.

В этом году предложены бесплатные образовательные экскурсии по объектам военно-исторического наследия Владимирской области. Пока маршрута только три (Владимир-Боголюбово, Суздаль-Кидекша, Владимир-Муромцево).

Контакты для записи на экскурсии: тел.: +7 (980) 227-01-38. E-mail: podkrylom@list.ru, дорогипобеды33.рф.