Министерство культуры поможет восстановить здание Владимирского театра драмы, пострадавшего от пожара

6 августа прошло первое заседание рабочей группы по восстановлению театра, в которой свои усилия объединили заинтересованные представители общественности и специалисты по строительно-реставрационным вопросам.

Как сообщила директор департамента культуры Алиса Бирюкова, министерство культуры РФ готово поддержать Владимирскую область в восстановлении здания театра после разработки необходимой документации. Сейчас в помещениях учреждения проходит специализированное обследование.

- Для нас сейчас очень важно объединить усилия с нашими коллегами – специалистами по строительству и архитектуре, общественностью, создать оперативно работающую объединённую структуру, которая могла бы принимать квалифицированные решения по вопросам восстановления здания в кратчайшие, с учётом необходимых процедурных моментов, сроки. Мы очень благодарны за поддержку министру культуры Ольге Любимовой и нашим федеральным коллегам – экспертам, которые присоединились к рабочей группе», – отметила Алиса Бирюкова.

По предварительным данным, основные несущие конструкции театра работоспособны и выдержат последующую нагрузку.

Директор учреждения Борис Гунин, что на счет театра поступило 695323 рубля. Более половины этих средств направлено на расчистку театра после пожара и вывоз мусора.