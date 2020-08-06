В Суздальском районе пройдет фестиваль «Диалог культур»

Во Владимирской области, вышедшей на третий этап снятия «коронавирусных» ограничений, возрождается культурная жизнь. Очередной фестиваль пройдет 15 августа в селе Гнездилово Суздальского района. Фольклорный фестиваль, в котором примут участие национальные общины, представленные на территории области, а также профессиональные и самодеятельные коллективы и жители региона, расскажет о разнообразии культур нашей страны. Гостей фестиваля ждут выступление национальных фольклорных коллективов, презентация костюмов различных народов и знакомство с национальной кухней, конкурсы и игры. Начнется фестиваль в 12:00.