Владимирская область перешла к третьему этапу снятия ограничений

Губернатор Владимир Сипягин в своих соцсетях сообщил о том, что Владимирская область, наконец, перешла к третьему этапу снятия ограничений.

- Я поручил сегодня издать указ о переходе Владимирской области к 3-му этапу снятия ограничений. Это означает открытие всех образовательных организаций (дети 1 сентября пойдут в школу!), мест отдыха, полный запуск работы сферы услуг. Главный санитарный врач области Татьяна Данилова сообщила, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе наконец позволяет нам сделать такой долгожданный для всех нас шаг, - написал Владимир Сипягин.