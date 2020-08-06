В Муромском районе пропала 16-летняя девочка

фото с сайта УМВД по Владимирской области

Полицейские, волонтеры отряда "Лиза Алерт" ищут 16-летнюю девочку, проживающую в селе Молотицы Муромского района. 3 августа она ушла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.

Особе приметы: сутулость.

Была одета:в тёмно-серые брюки, бледно-розовую кофту с длинным рукавом, резиновые галоши.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, необходимо сообщить информацию в дежурную часть МО МВД России «Муромский» по телефону: 8 (49234) 2-27-04.