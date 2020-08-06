Во Владимирской области еще 11 человек выздоровели от коронавируса

6 августа во Владимирской области лабораторно подтверждено 20 новых случаев заболевания Covid-19.

5202 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 5 августа – 11 человек. Умерло три человека. За период наблюдения в области отмечено 156 летальных случаев. .

В лабораториях проведено 165871 исследование на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 107649 исследований).

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 5 августа (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 305; больных с признаками внебольничной пневмонии – 24. По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 48 пациентов с ОРВИ и 413 – с пневмонией.