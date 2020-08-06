8 августа во Владимире велошеринг будет бесплатным

В честь Дня физкультурника 8 августа с 16 до 21 часа во Владимире все желающие могут воспользоваться услугами велошеринга абсолютно бесплатно.

Напомним, что сервис по прокату велосипедов во Владимире начал работать с 12 июля и уже завоевал популярность, особенно среди молодежи. Сейчас в областном центре работают около 30 парковок велошеринга.

К услугам пользователей около 150 велосипедов, но компания — организатор велошеринга планирует увеличить их число до 300, а число парковок - до 70.

Чтобы взять велосипед напрокат, нужно установить на свой смартфон приложение Lucky Bike, ознакомьтесь с картой парковочных мест и в обозначенное время подойти к ближайшей велостоянке, отсканировать QR-код с помощью приложения, имеющийся на каждом велосипеде.