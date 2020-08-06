Жительница Владимира украла 3,5 миллиона рублей

Полицейские задержали жительницу Владимира, подозреваемую в в присвоении 3,5 миллионов рублей. Она скрывалась от стражей порядка два года.

В марте 2018 года в полицию обратился представитель фирмы, осуществляющей деятельность на территории одной из республик Средней Азии. Он заявил, что у его организации украли деньги.

- Полицейские установили, что фирма заключила договор с жительницей Владимира, являющейся индивидуальным предпринимателем. Согласно контракту предприниматель выступала как посредник в приобретении сахарного песка. По условиям договора деньги должны были поступить ей на счет после предъявления заказчику контракта с поставщиком. Оформив сделку с одним из предприятий, расположенным в Краснодарском крае, на поставку 134 тонн сахара, женщина отправила документы заказчику, который в свою очередь перевел ей на счет 3,5 млн рублей. Однако, вместо того, чтобы оплатить товар, посредница часть денег сняла, а часть перевела на другие счета, после чего на связь выходить перестала, - рассказали в областном УМВД.

Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемая скрывалась за пределами Владимирской области и была объявлена в федеральный розыск.

В конце июля женщину задержали в автобусе, следовавшем по маршруту "Москва – Владимир". Ей предъявлено обвинение.