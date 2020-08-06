Муромские футболисты выиграли первый матч Кубка России

5 августа ФК «Муром» провел первый официальный матч в новом сезоне в рамках 1/256 финала Кубка России на своем стадионе, где принял футболистов из ФК «Рязань».

Если в предсезонных играх красно-черные часто пропускали первыми и рано, то в нужный момент удалось забить самим. Денис Санталов заработал пенальти, Сергей Шалин уверенно его реализовал. Гости отыгрались в самой концовке первого тайма после подачи с фланга.

Во втором тайме Сергей Шалин замкнул подачу Даниила Шабалина и дубль капитана случился. Счат матча 2:1 в пользу муромских футболистов.

В 1/128 финала ФК "Муром" ждет саратовский «Сокол».