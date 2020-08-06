Областная клиническая больница купит современное оборудование на 203,6 миллионов рублей

По региональной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» Областная клиническая больница до конца года приобретет 70 единиц современного оборудования. Из федерального бюджета направлено 203,6 млн рублей.

– Масштабное переоснащение сосудистой службы сделает более доступными для жителей региона раннюю диагностику и малоинвазивные вмешательства, а также поможет врачам спасать жизни и возвращать здоровье пациентам, – подчеркнула и.о. директора облздрава Юлия Арсенина.

Региональный сосудистый центр ОКБ будет оснащен ангиографическим комплексом с интегрированным модулем для измерения гемодинамических показателей. Оборудование предназначено для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе проведения сложных высокотехнологичных операций на сосудах.

Также предусмотрена поставка такого современного оборудования, как нейроэндоскопическая стойка для проведения высокотехнологичных операций на сосудах головного мозга и малоинвазивных внутричерепных вмешательств, диагностический комплекс для ультразвуковых исследований сердца, сосудов головы и шеи, ультразвуковые аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких, роботизированные аппараты для восстановительной терапии верхних и нижних конечностей и другая техника для медицинской реабилитации после инсультов и инфарктов.

Кроме того, арсенал специализированной службы пополнится медицинским микроскопом, комплексом для транскраниальной магнитной стимуляции коры головного мозга, функциональными кроватями, медицинской мебелью и другим оборудованием.