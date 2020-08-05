2020-08-05T18:00:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Владимирские гостиницы и турбазы могут принимать гостей из других регионов

Соответствующие изменения уже внесены в указ губернатора «О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей»
Ирина Мальцева
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Эпидемическая ситуация по распространению новой коронавирусной инфекции во Владимирской области улучшается, сейчас рассматривается вопрос о переходе к третьему этапу снятия ограничительных мероприятий. Поэтому по предложению регионального управления Роспотребнадзора всем видам гостиниц, апартотелям, туристским базам и базам отдыха, гостевым домам и другим средствам размещения разрешено заселять граждан, прибывающих из других регионов. При этом, естественно, должны соблюдаться все санитарные правила и требования. Напомним, 4 августа в регионе разрешили работать кинотеатрам и кинозалам, а конце июля гостиницам разрешили заселять не только командировочных, но и жителей региона, решивших проехаться по родной области. Правда, кормить и оказывать спа-услуги пока нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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