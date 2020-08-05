Ковровчанин, пойманный с наркотиками, избил полицейского

5 Авг. 2020 2020-08-05T17:47:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Тридцатишестилетний ковровчанин в марте в интернете договорился с незнакомцем и решил стать наркоторговцев. Он должен был сбывать отраву в Ковровсклом районе, организовывая тайники. Получив оптовую партию марихуаны для организации закладок, ковровчанин сделал несколько тайников на территории одного из районов города, но увидев двух незнакомых мужчин и испугавшись их, спрятал оставшиеся 15 пятнадцать свертков с наркотиками общей массой 16,6 граммов себе в карман куртки и уехал. В тот же день машину, в которой он ехал как пассажир, остановили сотрудники ГИБДД. Ковровчанину предложили добровольно выдать запрещенные вещества. Но он попытался сбежать, а полицейского, сумевшего его остановить, несколько раз ударил кулаком. Наркотики у него изъяли, сейчас его обвиняют в применении физической силы к сотруднику правоохранительного органа и покушении на сбыт наркотиков. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU