Владимирец забил знакомого за неосторожное слово

5 Авг. 2020 2020-08-05T17:40:20+03:00

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Сорокавосьмилетнего жителя областной столицы обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 2 февраля два приятеля выпивали, но, как это часто случается, праздник закончился ссорой. Сорокадвухлетний мужчина назвал своего собутыльника «крысой», чем сильно оскорбил своего сидевшего знакомого. Оскорблённый мужчина ударил кулаком в лицо обидчика, а когда тот упал на пол – продолжил избивать, нанося удары, в том числе и по голове. Изувеченный горожанин умер на месте происшествия. Уголовное дело направлено в суд, владимирцу грозит до пятнадцати лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU