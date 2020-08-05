Во Владимире назвали лучшие дома

5 Авг. 2020 2020-08-05T16:12:28+03:00

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Традиционный конкурс «Лучший дом муниципального образования город Владимир» проходил в двух номинациях. Лучшим домом среди домов, введенных в эксплуатацию до 31.12.2014 включительно, признали дом №19-ж по ул. Центральной в микрорайоне Коммунар – он занял первое место. Второе и третье места заняли соответственно дома №33 по ул. Комиссарова и №23-г по Судогодскому шоссе. Среди новостроек, введенных в эксплуатацию с 01.01.2015 по настоящее время», победитель всего один: дом №11-а по ул. Садовой. Победители конкурса получат дипломы.

ИСТОЧНИК KP.RU