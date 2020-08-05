2020-08-05T16:07:07+03:00
Общество

Во Владимирской области выросло число стобалльников на ЕГЭ

В этом году максимальный балл на едином государственном экзамене набрали 54 выпускника, а в прошлом году таких ребят было 34
Ирина Мальцева
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По сто баллов набрали 17 выпускников на ЕГЭ по русскому языку (в 2019 году – 15 человек), 13 – по химии (в 2019 году – 10), 9 – по информатике и ИКТ (в 2019 и 2018 году – по 2). 6 участников ЕГЭ набрали 100 баллов по обществознанию, 5 – по истории, 2 – по географии (в 2019 году по этим предметам стобалльников не было). По одному выпускнику набрали максимальный балл на ЕГЭ по литературе (в 2019 году – 2 человека) и по математике профильного уровня (в 2019 году – 1, в 2018 году – 1). Наибольшее количество стобалльников – во Владимире. Это 20 выпускников школ и гимназий областного центра (в гимназии №3 – 6 человек, в СОШ №25 – 4, в гимназии №23 – 3, в СОШ №37 – 2, в СОШ №№ 10, 22, 32, 36 и 48 – по 1). В учебных заведениях Коврова 100 баллов набрали 11 человек (в СОШ №21 – 5, в гимназии №1 – 2, в СОШ №№ 5, 11, 15, 23 – по 1), в Кольчугинском районе – 5 выпускников (в СОШ №5 – 2, в СОШ №№ 1, 6 и 7 – по 1), в г. Гусь-Хрустальном – 4 (по одному – в СОШ № 2, 4, 10 и 15), по 3 выпускника в Муроме (в СОШ №8 – 2 и в гимназии №6 – 1) и Александровском районе (в СОШ №1 г. Александрова – 2 и в СОШ №10 – 1).

ИСТОЧНИК KP.RU

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