2020-08-05T16:02:51+03:00
Происшествия

Пожарные в Гусь-Хрустальном спасли горожанку

Женщина оказалась в дыму на пятом этаже
Ирина Мальцева
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В 12.25 5 августа в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании в квартире многоквартирного жилого дома в Гусь-Хрустальном на улице Старых Большевиков. Приехавшие пожарные выяснили, что горят вещи в квартире на потом этаже на площади четыре квадратных метра. Но подъезд сильно задымлен. В самой квартире, где был обнаружен очаг возгорания, жильцов на момент пожара не было, а в одной из соседних квартир пожарные обнаружили пожилую женщину. Сотрудники МЧС России незамедлительно надели на нее спасустройство, подключили к дыхательному аппарату и вывели из задымленного подъезда на свежий воздух. Потушив огонь, пожарные выяснили, что в квартире сгорели мебель и техника на кухне. По предварительной версии дознавателей МЧС России, пожар мог произойти из-за неисправности электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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