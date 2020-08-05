Жительница Судогодского района наврала про грабеж, чтобы не платить штраф

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:28:49+03:00

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Двадцапятилетняя жительница Судогодского района обратилась в полицию, рассказав, что у нее из рук вырвал сумку неизвестный мужчина и сбежал. Однако, по информации УМВД России по Владимирской области. Никакого грабежа не было: девушка сама потеряла сумку с деньгами и документами и не нашла пропажу, чтобы не платить штраф за потерю паспорта, она решила написать заявление в полицию о преступлении. Теперь в отношении девушки возбуждено уголовное дело за ложный донос, вину она признала. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU