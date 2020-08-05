Владимирцев приглашают подавать заявки на благоустройство дворов

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:51:11+03:00

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С 5 августа во Владимире стартовал прием заявок на благоустройство дворов в 2021 году. Ремонт пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Заявки на благоустройство принимают в управлении ЖКХ администрации города Владимира (ул. Горького, 95-а, кабинет № 112) по 5 сентября включительно. Телефон для справок: 33-03-65. Правила оформления и порядок подачи заявок можно посмотреть на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира vladimir-city.ru в разделе «Городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU