Треть владимирцев готова переезжать в поисках работы

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:18:18+03:00

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Согласно данным сайта hh.ru за последний месяц, 27% соискателей из Владимирской области готовы рассматривать варианты трудоустройства с переездом. Самыми популярными для переезда регионами для владимирцев в июле стали Москва и МО (19% от всех, кто готов к переезду), Санкт-Петербург и ЛО – 5%, Нижний Новгород – 4%, Краснодарский край, Ярославская и Ивановская области – примерно по 1%. Переезжать в рамках Владимирской области согласны 6% соискателей. Увы, но 45% работодателей были не заинтересованы в иногородних кандидатах на свои вакансии в пандемию, хотя 27% в период самоизоляции были готовы рассматривать соискателей из других регионов, а еще 27% - готовы принимать иногородних кандидатов на позиции с удаленной работой и перспективой перевода в офис. Кстати, рассчитывать на помощь компании при переезде не стоит: 70% опрошенных работодателей заявили, что их компании не помогают иногородним соискателям с переездом к месту работы. 15% оплачивают съемное жилье в первое время после переезда сотрудника, 12% помогают оплатить билеты, 11% помогают найти съемное жилье. Большинство (70%) работодателей считают, что уровень квалификации иногородних соискателей не отличается от уровня кандидатов из региона компании. 16% считают, что уровень иногородних кандидатов выше, 14% — что он ниже.

ИСТОЧНИК KP.RU