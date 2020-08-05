Во Владимирской области за сутки еще 44 человека заболели внебольничной пневмонией

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:04:47+03:00

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Во Владимирской области продолжает расти число больных с внебольничной пневмонией и тяжелой простудой. За 4 августа 266 больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжёлые и тяжелые формы) обратились к врачам, а больных с признаками внебольничной пневмонии – 44. По состоянию на этот день на стационарном лечении находился в больницах лежали 44 пациента с ОРВИ и 342 – с пневмонией. Также в регионе регистрируют новые случаи коронавируса. За последние сутки его диагностировали у 22 жителей региона. Всего в области зарегистрировано 5705 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 5191 пациент с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 4 августа – 6 человек, 153 человека скончались от коронавируса. Новую инфекцию продолжают активно выявлять: проведено 164395 исследований на коронавирус (в том числе в медицинских учреждениях – 106514 исследования).

ИСТОЧНИК KP.RU