Владимирский ДДЮТ приглашает ребят на пробные занятия

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:56:08+03:00

Изменить размер текста: A A

ДДЮТ вновь распахнул двери для дошколят и учеников. Перед началом работы в ДДюТ, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, была проведена генеральная уборка помещений. Организованы ежедневная обязательная термометрия персонала и воспитанников, Воспитанникам и сотрудникам каждый день меряют температуру, обрабатывают руки антисептиком, помещения моют и дезинфицируют, а группы наполняют не полностью. Занятия в августе носят ознакомительный характер, каждый может попробовать силы в спортивных секциях, творческих кружках, судомоделировании и робототехнике, цветоводстве или изучении иностранных языков. Полное расписание работы кружков и секций на август можно найти на официальном сайте ДДюТ. Запись на программы в полном объеме также проходит на сайте, учебный год начнется в сентябре. За первые два дня занятия посетили более ста юных владимирцев.

ИСТОЧНИК KP.RU