Семнадцать владимирских школьников получили высший балл на ЕГЭ

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:32:55+03:00

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Более полутора тысяч выпускников школ Владимира сдали ЕГЭ ,семнадцать из них набрали сто баллов. Шесть учеников из гимназии №3 .пятеро из которых – одноклассники, набрали высший балл как по гуманитарным, так и по естественно-научным дисциплинам. В школе №25 три стобалльника, одни из которых получил высший балл сразу по двум предметам – химии и русскому языку. Мультибалльник Вячеслав Грибов собирается поступить в медицинский вуз и последние два года учился в профильном медицинском классе. Сто баллов по русскому языку получили также Дарья Иванова, Антон Кузин (оба — СШ №36), Дарья Знаменская (СШ №10), Арина Федорова, Елизавета Солнцева, Дарья Филиппова (все — гимназия №3). Информатика: Евгения Груздева (СШ №25), Павел Балай (гимназия №3). Обществознание: Вероника Фролова (гимназия №23). Химия: Дмитрий Гасов, Валерия Морозова, Егор Карпунин-Ожеровский (все — гимназия №3), Юлий Сенатов (СШ №37). География: Антон Ледащев (СШ №22). Литература: Юлия Розова (СШ №37). История: Мария Мошкова (СШ №36).

ИСТОЧНИК KP.RU