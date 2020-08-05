2020-08-05T10:40:03+03:00
Звезды

Во Владимире стартует сезон кинопоказов под открытым небом

Первый состоится уже 8 августа
Виктория СУХОВА
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Наряда с открытием кинотеатров, в областном центре, наконец, стартуют кинопоказы под открытым небом. Первый стартует уже в субботу, 8 августа. Начало - в 20 часов.

Владимирцы смогут посмотреть фильм "Движение вверх!". Фильм посвящен выигрышу сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 г. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США.

В ролях - Владимир Машков, Андрей Смоляков, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Сергей Гармаш и другие известные актеры.

Обратите внимание, что на этот раз кинопоказ пройдет не на Никитском бульваре, а на футбольном поле в Центральном парке культуры и отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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