Во Владимире стартует сезон кинопоказов под открытым небом
Наряда с открытием кинотеатров, в областном центре, наконец, стартуют кинопоказы под открытым небом. Первый стартует уже в субботу, 8 августа. Начало - в 20 часов.
Владимирцы смогут посмотреть фильм "Движение вверх!". Фильм посвящен выигрышу сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 г. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США.
В ролях - Владимир Машков, Андрей Смоляков, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Сергей Гармаш и другие известные актеры.
Обратите внимание, что на этот раз кинопоказ пройдет не на Никитском бульваре, а на футбольном поле в Центральном парке культуры и отдыха.
ИСТОЧНИК KP.RU