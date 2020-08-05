2020-08-05T10:16:45+03:00
Происшествия

Жителя Гороховца поймали с наркотиками

Уголовное дело направили в суд
Виктория СУХОВА
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Гороховца.. Мужчина обвиняется в незаконном хранении наркотиков.

- В мае сотрудники полиции на железнодорожной станции, расположенной в Гороховецком районе, задержали двое молодых людей. У одного из задержанных был с собой пакетик с порошком белого цвета. Мужчина пояснил, что это наркотик, который он купил в соседнем регионе для себя, - рассказали в областном УМВД.

Экспертиза показала, что это наркотическое вещество синтетического происхождения, производное от наркотического средства N-метилэфедрон, массой 1,16 грамма.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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