Владимирские активисты добились ремонта дорог в деревне Бараки

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:24:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Активисты ОНФ во Владимирской области добились ремонта участков дорог в деревне Бараки Судогодского района, которые были отмечены на интерактивной карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». В июне общественники вместе с представителями районной администрации выезжали на место, где потребовали изыскать средства на ремонт участков на улицах Новой и Строителей.

Тогда эксперты обратили внимание на то, что обе дороги находятся в довольно плачевном состоянии. Чиновники обещали текущим летом «залатать» дыры с помощью щебня, а на следующий год предусмотреть финансирование для приведения улиц Новой и Строителей в нормативный вид. Часть обещания они выполнили.

- На карте наглядно видно, какие участки дорог должны быть приведены в нормативное состояние в первую очередь», – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» во Владимирской области Игорь Шубников.

Напомним, что благодаря активистам ОНФ в этом году уже удалось провести ремонт участка дороги в поселке Муромцево: щебеночное покрытие появилось от дома №2 до дома №14 на улице Степной. Еще одна дорога Судогодского района до деревни Черепово находится на контроле у экспертов ОНФ. Было принято решение, что на сэкономленные на торгах деньги здесь в качестве временного решения проведут работы по обустройству кюветов и выравнивание. Однако работы еще не начались.

ИСТОЧНИК KP.RU