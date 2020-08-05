Во Владимирской области еще 22 человека заразились коронавирусом

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:18:44+03:00

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На 5 августа 10 часов утра во Владимирской области еще 22 заболевших коронавирусной инфекцией.

Больше всего случаев заражения - в Ковровском районе - 5. По четвыре случая - в Муромском и Юрьев-Польском районах, 3 случая во Владимире, по 2 - в Меленковском и Петушинском районах, по 1 случаю в Киржачском и Александровском районах.

Всего в регионе зарегистрировано 5705 случаев заболевания (975 сл. в г. Владимире, 824 сл. в Гусь-Хрустальном, 659 сл. в Петушинском, 515 сл. о. Муром, 436 сл. в Александровском, 479 сл. в Ковровском, 310 сл. в Собинском, 291 сл. в Вязниковском, 268 сл. в Юрьев-Польском, 201 сл. в Кольчугинском, 159 сл. в Судогодском, 137 сл. в Киржачском, 143 сл. в Меленковском, 97 сл. в Суздальском, 78 сл. в Камешковском, 58 сл. в г. Радужном, 38 сл. в Селивановском, 37 сл. в Гороховецком).

ИСТОЧНИК KP.RU