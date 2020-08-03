24 владимирских школьника приняли участие в "Профстажировке"

Фото предоставлено ОНФ по Владимирской области

С 28 июля во Владимире активисты ОНФ запустили социальную акция по профориентированию школьников в рамках проекта «Профстажировка 2.0».

Подросткам в формате интерактивной игры предлагают определиться с будущей профессией.

«Занимайся своим любимым делом и тебе не придется работать ни одной минуты. Чтобы наши выпускники поняли, какое направление им в будущем выбирать, естественно нужно в подростковом возрасте определиться с теми либо иными профессиональными навыками, которыми они совершенствовать при подготовке к вступительным экзаменам, к ЕГЭ», - говорит глава регионального штаба ОНФ Виктория Дерипаско.

Игра проводится в формате 2-х часовой настольной игры с ведущим-психологом. Одновременно за игровым столом помещается до 7 детей. Их знакомят в интерактивном формате с современными профессиями, а также узнают сильные и слабые стороны.

Главное преимущество – игры проводятся бесплатно. По итогам сессии школьникам предлагают на выбор ряд потенциальных профессий, к которым, по мнению экспертов, у них есть склонности.

В акции уже приняли участие 24 школьника. Эксперты ОНФ уверены, что основной поток участников к ним присоединиться после 1 сентября.