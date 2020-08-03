2020-08-03T11:16:31+03:00
Общество

Юные художники из Владимирской области — среди самых активных участников конкурса о подвигах фронтовых собак

Присоединиться к творческому состязанию можно до 7 августа
Виктория СУХОВА
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13-летняя Юлия Семенцова нарисовала собаку и ее хозяйку-медсестру.13-летняя Юлия Семенцова нарисовала собаку и ее хозяйку-медсестру.
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Сотни рисунков уже прислали юные художники на всероссийский конкурс «Портрет фронтовой собаки». Свои работы отправили школьники из десятков регионов России. Среди самых активных - школьники из Владимирской области. Так, например 13-летняя Юлия Семенцова нарисовала собаку и ее хозяйку-медсестру.

Присоединиться к творческому состязанию можно до 7 августа включительно. Для этого необходимо отправить работы на электронную почту fest@cmvov.ru. Работы присылаются в формате JPEG или TIFF (фото, скан). Размер – не меньше 1200х720 dpi.

Конкурс проходит в двух возрастных группах – среди школьников от 7 до 10 и от 11 до 17 лет.

Участникам предлагают узнать побольше о четвероногих бойцах в годы Великой Отечественной войны и нарисовать историю одного из них. Это может быть "портрет" реального пса, совершившего подвиг в годы войны, или собирательный образ отважного помощника и даже персонаж из книги или фильма. Рисунок можно дополнить небольшим рассказом .

Итоги конкурса станут известны 15 августа. В этот день Музей Победы будет отмечать День фронтовой собаки, который посвящен подвигу четвероногих участников сражений Великой Отечественной. Лучшие работы разместят на сайте Музея Победы на виртуальной выставке, а также в соцсетях музея. Победители получат дипломы и призы от Музея Победы и РВИО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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