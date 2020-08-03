Молодой вязниковец угнал мопед

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:05:18+03:00

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В полицию обратился житель Вязников, обнаруживший пропажу мопеда, стоившего тринадцать тысяч рублей, из сарая. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, при отработке жилого сектора сотрудники полиции получили информацию о молодом человеке, передвигавшемся на похожем транспортном средстве. В результате угонщика отыскали. Им оказался двадцатишестилетний ранее судимый житель микрорайона Нововязники. Как оказалось, проходя по улице Карла Маркса микрорайона Нововязники, обратил внимание на ряд сараев. Зная, что в одном из сараев хранится мопед, он решил украсть его. Парень взломал металлическим ломом запор на входной двери, проник внутрь, откуда похитил мопед. Вину вязниковец признал полностью, теперь его ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU