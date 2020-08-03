У губернатора Владимира Сипягина нет коронавируса
Глава региона получил результаты анализа
губернатор Владимир СипягинФото: Сергей МОРКОВКИН
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Губернатор Владимир Сипягин в соцсетях поделился радостной новостью. Он получил результаты анализов на коронавирус - он отрицательный.
Напомним, что 31 июля глава региона сообщил, что уходит на самоизоляцию, поскольку в Севастополе контактировал с человеком, заразившимся коронавирусом. К счастью, опасения не подтвердились.
ИСТОЧНИК KP.RU