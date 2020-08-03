2020-08-03T10:15:51+03:00
Общество

В Муроме пройдет ярмарка ремесел

В ней примет участие более 100 мастеров-ремесленников
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

15 августа в Муроме откроется ярма ремесел. Она состоится в рамках межрегионального фестиваля народной музыки и ремесел "На Муромской дорожке".

Участие в ней примет более 100 мастеров-ремесленников из 16 регионов страны: Владимирской, Архангельской, Свердловской, Смоленской, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Вологодской и других областей, республик Беларусь и Чувашии.

На выставке-продаже будут представлены: гончарные изделия, глиняные и мягкие игрушки, художественная керамика, роспись по шелку и металлу, художественные изделия из кожи, ювелирные украшения и другие изделия народных художественных промыслов.

Ярмарка будет работать с 10 до 18 часов на улице Советской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудница микрокредитной организации в Коврове воровала деньги клиентов
Муромлянин, работавший на производстве мебели, украл комод
Москвич во Владимире пытался подкупить сотрудника ФСБ
Во Владимирской области официально разрешили купаться
Разбойники из Владимира ограбили пару и надругались над девушкой
На Театральной площади обновили лавочки
Больше ста волонтеров убирали территорию усадьбы Храповицкого
Количество отправленных пассажиров на ГЖД снизилось на 31% в июле
ВТБ в Ивановской области выдал ипотеку по ставке 6,5% на 85 млн рублей
ВТБ: объем сделок с загородными домами в этом году вырос в 1,5 раза
Жители Владимирской области проголосуют за благоустройство дворов и территорий
У владимирских школ сделают предупреждающие надписи для водителей
Во Владимирской области будут производить вакцину от коронавируса
Во Владимире автобус насмерть сбил велосипедиста
Житель Юрьев-Польского получил реальный срок за вождение в пьяном виде
Во Владимирской области еще один человек умер от коронавируса