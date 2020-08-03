В Муроме пройдет ярмарка ремесел
15 августа в Муроме откроется ярма ремесел. Она состоится в рамках межрегионального фестиваля народной музыки и ремесел "На Муромской дорожке".
Участие в ней примет более 100 мастеров-ремесленников из 16 регионов страны: Владимирской, Архангельской, Свердловской, Смоленской, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Вологодской и других областей, республик Беларусь и Чувашии.
На выставке-продаже будут представлены: гончарные изделия, глиняные и мягкие игрушки, художественная керамика, роспись по шелку и металлу, художественные изделия из кожи, ювелирные украшения и другие изделия народных художественных промыслов.
Ярмарка будет работать с 10 до 18 часов на улице Советской.
ИСТОЧНИК KP.RU